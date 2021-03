Blat fornirowany czy drewniany?

Jak wiadomo, blaty z litego drewna są bardzo drogie. Świetną alternatywą może być blat fornirowany. Sprawdź dlaczego!

Czym charakteryzuje się blat fornirowany?

Fornir to materiał, który wykorzystuje się przede wszystkim w produkcji blatów oraz frontów meblowych. Jest to materiał o podwyższonym standardzie, który do złudzenia przypomina wyglądem lite drewno. Czym tak naprawdę jest blat fornirowany? Powstaje on z połączenia za pomocą wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury cienkich pasków drewna oraz sklejki, płyty wiórowej, czy też płyty MDF. Tak przygotowany blat nie pęka, jak może się to stać w przypadku litego drewna, nie posiada sęków oraz przebarwień.

Dlaczego warto się na niego zdecydować?

Jak już wspominaliśmy, blaty fornirowane mogą być świetną alternatywą dla blatów z drewna. Będzie to doskonały wybór dla osób, którym zależy na urządzeniu wnętrza w mniejszym budżecie, a luksusowej prezencji. Blat z forniru jest o wiele łatwiejszy do utrzymania w czystości, wykazuje dużą odporność, nawet podczas wzmożonego użytkowania, np. w kuchni. Co ważne, tego typu blaty można wybarwić na dowolny kolor, a także zastosować dowolny ich wymiar.