Hokery metalowe, czyli wysokie stołki

Stylowe, metalowe hokery pojawiają się w coraz większej ilości miejsc publicznych, a także w domach. Sprawdź dlaczego!

Czym charakteryzują się krzesła typu hokery?

Hokery to nic innego jak stołki barowe. Taki rodzaj mebla znany jest już od wielu lat, jednak przez cały ten okres czasu przechodził liczne zmiany w wyglądzie czy funkcjonalności. Obecnie jest to wysokie krzesło, które posiada okrągłe albo kwadratowe, niewielkie siedzisko. Najpopularniejsze są siedziska twarde, jednak mogą być również tapicerowane. Ponadto, niektóre modele posiadają również niewysokie oparcie. Hoker może być umocowany na jednej, dość masywnej nodze lub kilku (najczęściej czterech) mniejszych. Najczęsciej wykonany jest z drewna bądź metalu.

Gdzie sprawdzą się hokery metalowe i jak wybrać odpowiednie?

Hokery metalowe będą doskonałym wyborem do każdej restauracji, kawiarni, baru, hotelu, a nawet prywatnych domów czy mieszkań. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie znajduje się dość wysoki bar lub blat. Aby dobrze pełniły swoją funkcję, warto zwrócić uwagę na ich minimalną i maksymalną wysokość i dopasować je do wspomnianego blatu. Koniecznie sprawdź również wielkość siedziska i komfort siedzenia na nim. Ostatnią kwestią jest kolor, który powinien być oczywiście dobrany do aranżacji wnętrza.