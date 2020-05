Poduszki ogrodowe, które znajdują się na meblach, sprawiają, że te prezentują się bardziej luksusowo i siedzi nam się na nich o wiele wygodniej.

Jak wybrać poduszki ogrodowe?

Poduszki ogrodowe powinniśmy dobierać do posiadanych mebli. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na głębokość i szerokość siedziska, tak, aby wybrana poducha na pewno się w nim zmieściła. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest materiał, z którego poduszki zostały wykonane oraz ich kolor. Aby dobrze się prezentowały, powinny pasować stylem do stylu naszych mebli. Sprawdźmy również czy wybrane poduszki są dla nas odpowiednio miękkie i łatwe do utrzymania w czystości.

Kiedy pora wymienić poduchy na nowe?

Jeśli wyciągając po zimie meble ogrodowe, widzimy że poduszki nie wyglądają na czyste i zadbane, to zdecydowanie pora na to, aby wymienić je na nowe. Również jeśli nasze poduszki ogrodowe przestały być tak miękkie jak po zakupie i straciły na grubości, warto również je wymienić.