Wybór odpowiednich krzeseł barowych do lokalu to nie lada wyzwanie. Sprawdź dlaczego najbardziej praktyczne i stylowe mogą być hokery plastikowe!

Dobór krzeseł do baru

Dobierając krzesła do naszej restauracji, baru, czy każdego innego lokalu, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze - dopasowaniu ich stylu do stylu całego wnętrza. Po drugie - dopasowanie wysokości krzeseł do wysokości stołów czy baru. Trzecią kwestią jest kwestia ich praktyczności. Do lokali gastronomicznych najbardziej polecamy hokery plastikowe!

Hokery plastikowe - zalety

Hokery plastikowe coraz częściej pojawiają się w różnego rodzaju lokalach. Nic dziwnego, są bowiem niezwykle praktyczne. Plastikowe krzesła mogą mieć przeróżne kolory i kształty, dzięki czemu bardzo łatwo dopasujemy je do wnętrza. Po drugie, są bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy przemyć je morką szmatką bądź gąbką.